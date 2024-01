¿Guardado y Chicharito?: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Con conocimiento de causa y con la experiencia vivida de primera mano cuando fui director de prensa del equipo Querétaro FC (2012-2014), en las justas de mercadotecnia y comunicación de la Liga Mx, se establecía la importancia de que los equipos tuvieran jugadores franquicia para aumentar los niveles de audiencia en los estadios y en la televisión; para variar, la liga iba, y va, años luz atrás con respecto a la MLS, para ellos, este objetivo, era uno de sus puntos principales desde que inició, sino es que el principal, para desarrollar proyectos de mercadotecnia a favor de cada equipo y de la liga en general.

Desde entonces han puesto la muestra, y no hablo desde los 90 sino de finales de los 70 cuando tuvieron jugadores franquicia como Pelé, Beckenbauer, Cruyff, entre otros. Hace mucho que tienen esa visión. En el pasado reciente, creo que Querétaro lo logró con Ronaldinho y Tigres con Gignac, pero creo que nadie más lo ha logrado, ni siquiera América, Chivas, Pumas y menos Cruz Azul.

Sin demeritar lo que han hecho Andrés Guardado y Javier Hernández “Chicharito”, en el fondo, la liga tiene la esperanza de recuperar audiencia con estos ídolos del futbol mexicano, cuando podrían existir otros caminos. Es una buena apuesta, ¿pero dejarles esta responsabilidad a jugadores de 37 años?. ¿Ser el atractivo para una liga que tiene una crisis de nuevos talentos? No perdamos el foco, necesitamos un futbol más atractivo, que dé gusto ver y no cause somnolencia en muchos casos, un Necaxa-San Luis, por dar un ejemplo.