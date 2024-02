Los últimos bailes: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

En un plataforma de visualización de videos por demanda, llámese en inglés streamming, usted amable lector puede ver un documental titulado “The last dance” o el último baile. Es la historia de los últimos juegos que el basquetbolista Michael Jordan tuvo con su equipo los “Bulls” de Chicago.

Este título ahora lo utilizan para temas que asemejan situaciones parecidas. Hace unos días se habló de un último partido de futbol de enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y el equipo árabe en el que juega y el rival sería el conjunto del Miami donde juega Lionel Messi. Hace algunas horas, surgió una confirmación noticiosa de que ya no será así. Ya no se realizará el último baile entre ellos, yo pienso que si no será a nivel profesional, en cualquier momento alguien conseguirá reunirlos para algún encuentro que seguramente será monetizado para bien de los interesados.

También hace unas horas anunciaron que las corridas de toros quedan suspendidas para realizarse en la Monumental Plaza México. Tristemente para la fiesta de la tauromaquia y sus aficionados no habrá festejo por el 78 aniversario de la plaza este próximo fin de semana. Ya hay mucho dinero invertido en varias corridas pactadas, y aunque ya hay un recurso legal para seguir adelante, aún no sabemos si seguirán adelante. A mi particularmente la fiesta taurina me gusta, le entiendo y disfruto, espero que este no sea el último baile de las corridas de toros en la monumental de la colonia Noche Buena.

Ya se viene el Súper Tazón, ese sí será el último baile de esta temporada de la NFL, Jefes de Kansas City ante los 49s de San Francisco, será nuevamente un gran espectáculo, esperamos que sea un gran partido y aunque no pudiéramos dar un favorito, creo que los californianos pudieran obtener su sexto título, ha esperar.