Asteriscos: ‘Chepe’ Guerrero, Beatriz Marmolejo y Orquesta Filarmónica

MÚSCULO PANISTA

En Corregidora está más que claro que Josué ‘Chepe’ Guerrero será el candidato del PAN a la presidencia municipal, incluso ya recibió el apoyo de un fuerte grupo panista encabezado por el actual alcalde Roberto Sosa y que suma entre sus fi las a capacitados perfiles como Adolfo Colín y Rafa Montoya, sin dejar de lado al diputado federal José Luis Báez. Seguramente, ‘Chepe’ y el PAN ya consideraron a este grupo de panistas para que sigan sumando por mantener a Corregidora como el bastión más fuerte del Partido Acción Nacional.

NO HABRÁ LEY

La iniciativa de ley para la protección y defensa de los periodistas tendrá que seguir guardada en algún escritorio de la Legislatura local, y no por el tema electoral ni porque los diputados encargados de su análisis vayan a buscar otro cargo en campañas; sino porque, de acuerdo con la diputada Beatriz Marmolejo, el Congreso esperará a que exista un dictamen a nivel federal y “no se adelantará” para no generar controversia. Nada más como ejemplo, para otros temas que sí le interesan al grupo parlamentario dominante, las iniciativas salen ‘fast track’, sin análisis, debate, ni peros.

OFEQ

Los músicos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro esperan que el gobernador Mauricio Kuri responda a la petición que de propia mano le hicieron llegar. Buscan mejores condiciones laborales, un incremento salarial justo y un espacio idóneo para sus ensayos. No atenderán a nadie más, y con eso se refieren a la secretaria de Cultura, Marcela Herbert, quien ha ignorado el tema y con quien no insistirán para resolver este asunto. Según el decálogo del gobernador, aquel funcionario que no cumpla con sus funciones se tendría que ir. Veremos qué sucede en esta secretaría estatal.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor