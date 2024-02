No sabemos ganar: El Gallo 12

Con espolones de gallo…

Las cosas están “color de hormiga” al interior del club, el olvido de la Directiva ya alcanzó al mal actuar del equipo. Al cuerpo técnico se le está desgastando el discurso de “el inicio fue complicado, nos tocaron los más difíciles”, asumiendo que les irá mejor con “los otros equipos”… lo dudamos.

La mala administración; el quitarnos jugadores a diestra y siniestra; el traer refuerzos malísimos; un Técnico que ya no sabe qué hacer y en su desesperación por obtener puntos, en cuanto cae un golecito, echa al equipo atrás para ya no atacar, provocando que no se haya ganado un solo partido a la fecha 7; el maltrato al aficionado en las tribunas con poco criterio de parte de la seguridad pública y privada; los horarios pésimos que no permiten asistir con regularidad y el mal accionar del conjunto. Todo esto está llevando al aficionado a perder el interés en su amado club.

A través de las redes circulan diferentes opiniones de quienes, asumimos, quieren al equipo, pero que ya se están cansando. Cosas tan absurdas como que desaparezcan Los Gallos Blancos, porque son de mala suerte; que ya no se asista al estadio a apoyarlos; que cambien de marca de ropa; que se tache el escudo y muchas más tonterías; y sí son tonterías porque cualquiera de esas sugerencias, si se acataran, no servirían de nada, ante semejante Directiva, y es que la marca y el concepto no son culpables de nada, el verdadero cáncer se llama inoperancia de parte de la gente de pantalón largo, lo demás es… lo de menos.