Editorial: Dan arranque las campañas

No hay plazo que no se cumpla. Hoy arrancan oficialmente las campañas político-electorales y, con ello, la disputa por la presidencia de México, los 300 distritos electorales federales y 128 cargos al Senado de la República. Se prevé una disputa feroz por muchos de los puestos de elección popular; no obstante, lo que los ciudadanos se merecen ante todo, es obtener propuestas de valor que realmente abonen a mejorar la situación de los ciudadanos.

No obstante, se debe decir que habrá muchos temas que se someterán a discusión como la seguridad, la salud, el empleo, la educación y el medioambiente, que abrirán la agenda para atenderlos ampliamente. Ojalá que, en la medida de lo posible, todos estos temas se robustezcan con una amplia discusión crítica que abone a tener las mejores propuestas de campaña.

En este sentido, en esta casa editorial, le llevaremos puntualmente las propuestas de campaña que emitan los candidatos de elección popular. Que esto sirva como un registro documental que permita avalar el compromiso y dar seguimiento puntual una vez que ese candidato logre su cometido, para evaluar si se cumple o no lo que se prometió. Estaremos al pendiente. En tanto, esperemos que los candidatos se apeguen al respeto y a privilegiar un proceso electoral limpio sin guerra sucia y que haya más propuestas que descalificaciones. ¡Arranca esta vorágine hasta el 2 de junio!