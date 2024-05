Escenarios: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

El próximo domingo usted y yo, vamos a cambiar la historia de nuestro país, la acción que decidamos emprender será lo que defina cuando menos los siguientes seis años. Si usted cree que su voto no cuenta, que no lo harán valido o que no importa que no lo ejerza, de cualquier forma ayudará a decidir al ganador, pero será parte de una inercia, si usted vota, será parte de la decisión, usted elige.

No es imposible que Jorge Álvarez Máynez gane la presidencia, pero después de la tragedia que vivió su campaña es muy poco probable, si llegara a ganar creo que sería una transición muy cercana al obradorismo, pero con el tiempo, la presencia de Samuel García sería avasalladora y se perfilaría para ser candidato y presidente en el 2030. La presidencia de Máynez sería un caos de principio y casi seguro hasta el final.

Si ganara Claudia Sheinbaum lo más tranquilo de su presidencia será la transición, una tersa calma que durará cuando menos unos meses, los remanentes de las decisiones directas o indirectas del actual presidente marcarán el inicio de la primera presidenta de México. Si Morena llegara a ganar la mayoría en el Congreso, la presencia de AMLO será muy fuerte al inicio del nuevo mandato, mandará sus leyes que modificarán a profundidad el estado mexicano y que harán que prevalezca hasta 2027 cuando posiblemente se elija por primera vez a los ministros y jueces del país por voto popular. Será hasta 2027 con la elección de un nuevo Congreso que Sheinbaum tendrá la oportunidad de tomar el control total de su presidencia ya sea porque se refrende su poder o porque pierda las mayorías.

Si ganara Xóchitl, su transición será caótica, aun cuando gane por una amplia distancia se argumentará que hubo fraude, seguramente los meses previos a su toma de posesión estarán llenos de protestas y de amagos de violencia morenista, pero el ejército refrendará su compromiso con la democracia y no pasará a mayores. Si llegara a un Congreso con mayoría morenista se complicará aún más el tránsito a un nuevo régimen, el presidente actual tratará de implementar su plan para cambiar al estado, será una difícil lucha de tres años, pero no imposible. Todo cambiará también en 2027, donde la presidenta Gálvez tendrá que reafirmar su mandato y poder o empezará a aceptar que está perdiendo el control, serán tres años de retos. Si la actual oposición ganara la mayoría en el Congreso, Xóchitl podría enfrentar, con menos complicaciones el panorama nacional e internacional que se presentará, no será sencilla la construcción de un nuevo régimen por el deterioro actual, contará con un gran número de detractores que poco a poco verán, que es mejor no actuar en contra del nuevo régimen.

Son pocas las certezas que tenemos frente al futuro: Que habrá una presidenta, un conflicto postelectoral, el presidente Obrador buscará, al inicio de la 66 legislatura imponer un cambio en el Estado y del statu quo. También se espera, aunque no se sabe en qué condiciones, una serie de retos en materia económica, internacional, de salud, educativa y social. La seguridad personal de todos y el combate a la delincuencia espero sea tomada como una prioridad, el problema del agua tendrá que ser asumida ya no como un reto, sino como una necesidad urgente de resolver, el futuro energético de todos en materia eléctrica, de hidrocarburos e implementar nuevas formas de energía deberá ser muy importante. El tema más relevante y necesario es buscar y encontrar una unidad nacional, dejar atrás la polarización y el encono que el presidente actual promueve a diario.

No es poco lo que vamos a decidir el próximo domingo, mañana se acaban las campañas, aproveche los siguientes tres días para pensar ¿Quién cree usted que nos ayude más a resolver estos retos? ¿Quién piensa usted que tiene la capacidad para enfrentar el futuro y llevar a México a un mejor lugar? ¿Quién comprende nuestras necesidades y quién puede volver a unirnos en un solo México? El domingo, ejerza su voto, con seguridad, sin miedo, hasta con una dosis de felicidad. Sus hijos y el futuro de México, nos lo demanda.