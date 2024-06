Norma Oficial Mexicana para vías urbanas: Consejo Ciudadano de Urbanismo

Claudio Sarmiento

Se avecinan grandes cambios en nuestro país que impactarán en todo nivel, incluyendo nuestra ciudad. Este próximo 11 de junio, quizá, pasará desapercibida la entrada en vigencia de la NOM-004-SEDATU-2023: Estructura y diseño para vías urbanas. Cumpliendo con una de las obligaciones dispuestas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) publicada hace más de dos años, esta norma consta de regulaciones técnicas de carácter obligatorio y es aplicable para todo proyecto de nuevas vialidades urbanas o rehabilitación de las existentes.

Esta NOM no es una imposición federal, sino el producto de un Comité Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y una consulta abierta ciudadana en la que contribuimos varios especialistas queretanos. En su centro, está el reconocimiento que las vías urbanas no solo son un espacio de tránsito, sino espacios públicos para estar y socializar. Por ello, las vías no se deberían diseñar solamente para regular y asegurar la calidad y seguridad de los vehículos automotores, sino para garantizar los derechos de toda persona de acuerdo con la jerarquía de movilidad establecida en la LGMSV.

La NOM anuncia un fuerte cambio de paradigma en la concepción de nuestras calles que apunta hacia la sostenibilidad y la equidad social. Es una lástima, pues, que proyectos como el Paseo 5 de Febrero se vayan a inaugurar incumpliendo con esta norma desde el día 1, pudiendo ser precursor y ejemplo nacional de las vías que nos merecemos todos.

