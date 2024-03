No incrementará Santiago Nieto su seguridad personal

Foto: Especial

El candidato al Senado por Morena, Santiago Nieto Castillo, informó que no será necesario incrementar su seguridad personal o para eventos públicos en este proceso electoral.

Lo anterior, a pesar del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que gobernadores deberían brindar seguridad a candidatos ante los hechos de violencia en diversos estados.

Destacó que, en su caso, mantiene de manera permanente, tras las amenazas que recibió por su labor en la Unidad de Inteligencia Financiera, una escolta de la Guardia Nacional y anualmente tiene una evaluación de riesgo para ver si continúa con ella.

Te podría interesar: Pide Pancho Domínguez campañas de propuestas y no guerra sucia

“En lo particular nosotros no hemos pensado tener una seguridad en lo particular adicional, recuerda, que tenemos un respaldo de la Guardia Nacional por las amenazas de muerte de una organización delictiva y cada año se me hace un estudio de riesgo para ver si me mantienen o no una persona de seguridad”, dijo Santiago Nieto.

Mientras que, en el caso de su compañera de fórmula Beatriz Robles, no ha considerado solicitar apoyo de seguridad, ya que dijo, están convencidos de que “el pueblo es quien protege a los candidatos de Morena”.

En este sentido, el morenista afirmó que, si los partidos políticos así lo consideran, estos son quienes deben solicitar al Instituto Electoral del Estado de Querétaro o INE en lo federal, la seguridad para los eventos o candidatos.

Con información de Estrella Álvarez