Resultados de prueba PISA no son producto del nuevo modelo educativo: Beatriz Robles

Roberto Cortés

Para la titular de la Oficina de Enlace Educativo en el estado de Querétaro, Beatriz Robles Gutiérrez, los resultados de la prueba PISA no son el producto del nuevo plan educativo impulsado por el gobierno federal, denominado la Nueva Escuela Mexicana.

El plan educativo se puso en marcha apenas en el presente ciclo escolar, pero algunos actores políticos han señalado que la reprobación de la prueba PISA, en áreas como matemáticas y compresión de lectura son el producto del nuevo modelo.

“Yo creo que esa prueba no midió lo que es la Nueva Escuela Mexicana, la Nueva Escuela Mexicana se está implementando este año escolar 2023-2024, no llevan ni seis meses en el aula con la Nueva Escuela Mexicana. No está midiendo eso. Está midiendo el que simplemente no estamos ad hoc con esas pruebas, que son iguales para todos”.