¡Bienvenido 2024!: Gonzalo Flores

Último Infrasónico de 2023. Entrega 90 de forma ininterrumpida cada semana. Agradecidos con la casa editorial AD Comunicaciones por contar con un espacio para reunir perspectivas del mundo musical alternativo en la entidad, en el país y en el mundo.

Despedimos un 2023 generoso. Año en el que Querétaro recibió un importante número de propuestas sonoras de todo el mundo, para beneplácito de los exigentes melómanos.

Tuvimos oportunidad de presenciar festivales y actos en solitario de interesantes proyectos como Lebanon Hanover junto con Dlyna Volny; la leyenda de The Clash, Paul Simonon, y la cantante Galen Ayers; The Flaming Lips, León Benavente, Midnight Generation y Evanescence dentro de Pulso GNP; la reciente despedida de Armando Palomas; la potencia de Kreator y Testament.

También, Caifanes en un interrumpido Festival City por la lluvia; la genialidad de The Brian Jonestown Massacre y de Munly and The Lupercalians en la Hércules; así como las visitas de Molchat Doma, Belgrado, Hocico, Lacrimosa, Cradle of Filth y Kontravoid, tan solo por mencionar algunos.

Un año lleno de primeras visitas al estado, algo que también se agradece a las promotoras, pues se refresca la gama de oferta de bandas internacionales.

Para 2024 hay dos festivales exclusivos de oferta musical: Pulso GNP y Festival City. El primero, que genera importante expectativa al ser operado por OCESA, quienes cuentan con una amplia variedad de talento, el cual veremos si mantiene la nueva sede en el Ecocentro y las sorpresas en su ‘line up’.

El segundo, ya con cartel disponible y con amplitud a dos días de festival para el 23 y 24 de abril, continúa con su apuesta al rock en español, con bandas consolidadas como Café Tacvba, Maldita Vecindad, Panteón Rococó, León Lárregui, Caloncho, Jay de la Cueva, Ximena Sariñana y José Madero.

Además, entre los conciertos en solitario, ya está confirmada la visita de Tarja Turunen para el 21 de mayo en el Teatro Metropolitano; Mon Laferte regresará el 6 de marzo con su nueva gira, ‘Autopoiética’, al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, mientras que la banda de hardcore punk originaria de Hermosa Beach, California, y fundada en 1976 por Greg Ginn, Black Flag, incluyó a Querétaro en su gira por México, lugar donde será el cierre de este ‘tour’ que emprenden con la legendaria banda mexicana Transmetal. Este concierto será en el Club Latino el 13 de mayo.

Así, con grandes esperanzas de experimentar conciertos de alta calidad, cerramos un movido 2023 y damos la bienvenida a 2024.

¡Que la música no les falte en este Año Nuevo!