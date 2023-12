Identifican a 506 comerciantes ambulantes en centro de Querétaro

No todos se encuentran en una situación ilegal, pues algunos están en proceso de recibir su licencia

Identifican a 506 ambulantes en diversos puntos del Centro Histórico. Así lo informó el Subsecretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín.

Sin embargo, aclaró que no todos se encuentran en una situación ilegal, pues algunos están en proceso de recibir su licencia para poder ofertar sus productos en la vía pública.

“Vendedores de diversos productos, a los que llamaremos comerciantes ambulantes, que el día de hoy muchos de ellos están en proceso de regularización. No es que ellos quieran, no todos, no entrar en la formalidad, están en proceso”.

Identifican a vendedores

Al estar en proceso, indicó, en algunos casos la autoridad municipal tolera la actividad en la vía pública, pues también se tiene identificado el lugar donde operan.

En ese sentido, aseguró que la dependencia a su cargo ya hizo del conocimiento de esa situación a las organizaciones de comerciantes, incluida la Alianza por el Centro Histórico.

Asimismo, de acuerdo con el funcionario, el municipio de Querétaro también ha otorgado 686 licencias de comercio en la vía pública, ya autorizadas.

“La licencia municipal está robustecida o emerge de un proceso de socialización, en el cual se pide el visto bueno del delegado municipal, pero también el delegado municipal hace un proceso de socialización”.

Con información de Roberto Cortés