Las 40: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

La historia nos enseña que el máximo desarrollo de muchos imperios ha sido a cuenta de la mano de obra esclava o muy barata. Una de las principales razones que se oponían a la abolición de la esclavitud era que la producción iba a bajar, que los empresarios no tendrían el dinero suficiente para pagar empleados, que quebrarían y entonces se convertirían en pobres. Esos argumentos que propiciaron guerras, fueron derrotados y se abolió la esclavitud, entonces los empresarios se valieron de otras estrategias, como ejemplo las tiendas de raya o la distribución de horas, hoy en el mundo se estima que hay al menos 10 millones de personas en situación de “esclavitud moderna”, sobre todo en explotación sexual o de trata. También hay engaños que utilizan las empresas modernas, como las maquilas, donde los trabajadores en lugar de trabajar 8 horas, trabajan entre 10 y 12 y un largo etcétera de estas trampas, como el horario de los guardias de seguridad o en trabajos especializados como los médicos de guardia.

Hay empresas que de plano “queman” a sus trabajadores, el gobierno lo hace, se les advierten a los empleados: hay hora de entrada, pero no de salida y muchos otros ejemplos. En esta 65 legislatura se impulsa una reforma constitucional a la ley del trabajo, donde se busca que efectivamente se trabajen cinco días, es decir ocho horas diarias que suman 40 horas a la semana y se descansen efectivamente dos días. Quien impulsa esta reforma es la diputada de Morena Susana Prieto, en entrevista me aclaró que su iniciativa no es sobre las horas trabajadas, sino sobre los días que se trabajan.

La confusión de las 48 horas y la posible disminución se basa en que, aunque no está escrito así en la ley, se permite que se trabajen seis días de la semana y esto suma 8 horas más de trabajo, pero no está contemplado así en la Constitución. Para evitar interpretaciones la reforma es clara, se trabajarían cinco días, se descansan dos. Esto, me asegura la diputada fomentaría el empleo, porque por ejemplo, una farmacia que abre de lunes a domingo, en lugar de explotar a un trabajador, deberá contratar a dos y así cubrir las horas de trabajo. Ese es el problema que ve, el diputado Jorge Romero, presidente de la JUCOPO y coordinador de los diputados del PAN, pues asegura que esta reforma les afectaría a las empresas más chicas, las Pymes y Mini Pymes, pues gastarían más y podrían empobrecerse.

La diputada me asegura: “Yo lo único que quiero es que no se raje el presidente… y todo será por el bienestar de los pobres, porque a mí cuando me dicen: esta es la línea yo la sigo, porque si a mí me dicen que me estoy portando indisciplinada, ¡Mire nada más como está afectando a los empresarios! Espéreme, a mí no me invitaron a un gobierno donde me dijeran que primero los empresarios, ¡No hubiera aceptado! A mí me dijeron primero los pobres y los pobres de este país son los trabajadores… una cosa muy trascendente de mi iniciativa es que muchos más mexicanos van a salir de la pobreza, porque la precariedad laboral de este país es la que los tiene sumidos en la pobreza…Ahorita no hemos recibido ni una carta, usted conocerá el proceso legislativo, nos mandan cartitas y nos dicen: no hay presupuesto…llamaditas de dile a la roja esa que le baje dos rayitas…no hay ninguna recomendación en ese sentido… No hay nada concreto en contra de la ley.” La diputada asegura que tiene reservadas más sorpresas que hasta podría, no sólo aprobarse la ley, sino también las leyes secundarias que pondrían sanciones a patrones abusivos.

En la mayoría de mis escritos soy critico de las decisiones y acciones de este gobierno, he criticado esta legislatura a la que considero gris y sin pretensiones, la bancada de Morena es radical, de todo o nada; la legislatura se preocupa más por las efemérides que por las leyes, pero la diputada Susana Prieto Terrazas recuérdela, es una de las pocas mujeres de la legislatura que podría pasar a la historia cambiando la tramposa manera en la que se interpreta la ley Federal del Trabajo por una justa y precisa modificación que no da pie a trampas, una mujer que lucha por lo que cree y se enfrenta a propios y extraños al defender sus ideas. Ojalá logre este cambio, todos los trabajadores deberíamos estar del lado de la diputada, por el bien y futuro de México.