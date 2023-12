Seriedad, señores: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Uno de los signos más característicos de la evolución en las sociedades es la constante elevación, -en número y nivel-, de los estándares aplicables a las actividades relevantes. Estándares industriales, de calidad y de servicio como ISO, SAE, NOM, etc., así como los niveles académicos, de experiencia y de especialización exigibles en lo profesional, denotan un esfuerzo por imprimir seriedad al actuar humano, que impactará de manera benéfica en el bienestar y progreso de una comunidad o una nación. Sin embargo, en el gobernar, -la actividad probablemente más crítica de todas, por ser la que marca el rumbo de la colectividad-, no se ha visto ningún avance en el nivel de exigencia para el otorgamiento del acceso al poder ni tampoco para el ejercicio de este.

En otras palabras, prácticamente cualquiera es elegible para ocupar cargos de gobierno, desde una alcaldía hasta la presidencia de la República aunque, dicho sea con justicia, esto ocurre así en la mayor parte del mundo. Ello explica el que veamos a todo tipo de ineptos, mentirosos, resentidos, improvisados, aprovechados, corruptos, intolerantes, incompetentes y una larga lista de perfiles patológicos dentro del abanico de las funciones públicas aún de países del ‘primer mundo’, lo que denota la falta de seriedad con que la humanidad se toma la función de gobernar la que, muy en teoría, debería ser ejercida sólo por individuos capaces, bien intencionados y orientados hacia el bien común y el servicio a los demás.

El caso del intermitente gobernador de Nuevo León, Samuel García es un ejemplo reciente y escandaloso, que denota que para él y su clan la prioridad no es la gobernabilidad del Estado que le otorgó su voto y su encomienda, sino la conservación de su coto de poder y su protagonismo. Aún no está claro si Samuel reculó en sus aspiraciones presidenciales por miedo a ser investigado por sus opositores o por alguna diferencia con el presidente López Obrador, a cuyo proyecto servía de facto. Sea cual sea la razón, su carencia de seriedad, de oficio y de madurez fue evidente, faltando al respeto de sus paisanos, en primera instancia.

La ética y los resultados son elementos para evaluar la seriedad con que se toma la función de gobierno, sin embargo, el electorado parece más atraído por el ruido de aquellos que enarbolan la confrontación, la división, el protagonismo leguleyo y la promesa choteada. El show de carpa y la emocionalidad, pues.

Se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Quien esto escribe está convencido de que todo pueblo tiene derecho y debe aspirar a que, por lo menos, se le gobierne con seriedad.

Haciendo Casting

Siempre pensé que el término “hacer casting” era aplicado sólo al arte, como método de selección para algún papel en una película, telenovela u obra de teatro, pero recientemente me entero de que también es el término y estrategia a poner en práctica para encontrar pareja. Ésta consiste en aplicarle un interrogatorio tipo ‘CIA’ a la persona en cuestión. Debo confesar que esto no era propio de mi época, y quien me pone al día es una amiga muy querida y versada en este complejo lenguaje millennial, (Miguel de Cervantes se volvería loco), sin dejar de observar que hoy una gran parte de mi generación X lo maneja ya con bastante fluidez, y también le están entrando con pasión al tema del casting.

Poniendo atención al cuestionario implementado para buscar pareja, el cual me recuerda mucho al chismógrafo que utilizábamos en la primaria, me permito compartirles algunas de esas preguntas con el singular estilo de comunicación que ahora se maneja.

Fulan@, ¿te puedo hacer unas preguntas random? No quiero que pienses que soy “stalker”. ¿Tú con qué o con quien te identificas? ¿Qué piensas de la conexión extrasensorial entre humanos? ¿Qué opinas de la “Friend Zone”? ¿Podemos ser “amigovios”? ¿Quién es tu “crush”? ¿Tienes alineados los chakras? ¿Estás familiarizado con los acuerdos de fluidos? … para que al final de los “profundos” conceptos y cuestionamientos acaben diciendo: “Fail”, no hicimos “match”, así que l@ voy a “ghostear”.

Tan fácil que es preguntar: ¿a qué te dedicas? ¿cuánto ganas? ¿tienes coche?, ¡y ya!. 24 años de casados lo confirman.

Considero que hacer casting sería buena idea para implementarla como filosofía y practicarla diariamente, ya que aprender a ser selectivos es vital en todas las áreas de la vida, comenzando por lo que se piensa, se come y se bebe. También poner atención con lo que consumimos para el intelecto y el espíritu, porque mucho de lo que hoy se nos presenta y que está literalmente a la mano es moda y altamente desechable. No sería mala idea hacer casting a nuestro círculo social y laboral porque, como dice mi amiga antes mencionada, no debemos consumir personas “cheeto”, que son botana chatarra (sin negar que es un snack culposo y sabroso), pero que sólo engorda y no alimenta. Así que, a darle duro al casting, para tratar de ser más certeros con nosotros mismos y con el mundo que vamos construyendo día con día.

Lupita

Desde hace años, Querétaro ha tenido en Lupita Murguía a una funcionaria todo terreno entregada y efectiva, que ha demostrado su seriedad y capacidad tanto en las actividades ejecutivas como en las legislativas y con una impresionante trayectoria en los ámbitos municipal, estatal y nacional, destacándose especialmente como presidenta de la Cámara de Diputados y senadora por Querétaro.

Lupita deja la Secretaría de Gobierno de Querétaro para enfocar sus baterías hacia el Senado de la República, buscando continuar sirviendo al país en tiempos difíciles de inusitada polarización. No nos queda duda de que nuevamente lo hará de manera sobresaliente.

Le recordamos que tenemos una cita la próxima semana aquí…para echarnos otro caldito.