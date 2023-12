El Servicio a los demás: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Llegó la época navideña y, con ella, el furor de dar y compartir, lo que se agradece en tiempos de extrema confrontación, atizados por la proximidad de las elecciones y en tiempos de inusitado cinismo en los que, si hubieran marcadores en las plazas públicas de la grandes ciudades, éstas mostrarían la goliza que la oscuridad le propina a la luz desde hace años.

Es tiempo de interrumpir las hostilidades aunque sea por un rato, como ocurrió en el año 1914 durante la Primera Guerra Mundial en la que, en una franja del frente de batalla, se dio una tregua espontánea y no autorizada por los mandos superiores entre los bandos combatientes, que inició el 24 de diciembre. En Nochebuena el estruendo de las armas dio paso al silencio. Al día siguiente los soldados enemigos departieron entre sí y hasta jugaron fútbol, reiniciando las hostilidades ‘normales’ poco después.

Es en la época navideña cuando una parte de nosotros se vuelca hacia el servicio a los demás, concepto con el que recientemente se ha dado por llamar, -con mayor especificidad-, a la luz y a la bondad, siendo el servicio a sí mismo el opuesto, es decir, el egoísmo y la oscuridad.

Todo destello y muestra de servicio a los demás, a través de la atención, cuidados, donaciones, etc. será apreciado y bien recibido en esta época navideña, a sabiendas de que, en breve e inevitablemente, las hostilidades reiniciarán comenzando el año y que serán de pronóstico reservado.

Se ve mal

Y volviendo al cinismo, ya no nos debe extrañar a estas alturas la postulación de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey por el partido MC en un movimiento que, si bien no es ilegal para la legislación electoral, -a pesar de que su marido, Samuel García, es el gobernador del estado-, sí se ve mal por la desmedida ambición mostrada. El estado de Nuevo León y su capital gobernados por marido y mujer se verán tan mal como Nicaragua, con Daniel Ortega en la presidencia y su esposa Rosario Murillo en la vicepresidencia, y no se necesitará de mucha perspicacia para vaticinar el resultado de lo que será ese mandato familiar en materia de transparencia y ética, sobre todo, conociendo las investigaciones que se realizan a la familia incluso antes de llegar al poder acerca de ingresos de procedencia ilícita y otras lindezas, mas lo que surja.

Más incertidumbre para los neoloneses si esta movida se concreta, pero serán ellos mismos responsables si en las urnas lo permiten. El nepotismo no es nuevo, pero en los últimos años ha alcanzado niveles de escándalo. Esto sería la cereza en el pastel para la normalización de este mal en la vida pública.

¡Gobiérnate Blanchet!

Frases como: ¡Ay, qué rápido se nos fue el año!, ¡Que ya se acabe, por favor!, ¡Comencemos con la comedera!, ¡Condenado frío!, y otras, son las que ya se escuchan por doquier como cada año, mismas que seguiremos escuchando hasta febrero, si la Virgen de Guadalupe, a quien se celebró ayer, nos permite llegar. El MGR (Maratón Guadalupe Reyes) comenzó. No hay período más consumista que este, en el que nos da por comprar terrenos en Mérida y hasta en la Luna, sin que exista poder humano que nos haga controlar este tipo de adicción y menos en esta era, en la que con tan sólo un click, y con frecuencia en sólo 24 horas, hasta nuestro hogar nos llega lo adquirido.

Si analizamos detenidamente el sistema de comprar en línea, que puede ser desde un arroz hasta un auto, es un excelente gancho psicológico y manipulador para generar adicción. En primer lugar, porque esto genera endorfinas y, en segundo, porque es idéntica a la emoción que sentíamos cuando esperábamos a Santa Claus o a los Reyes Magos. Con decirles que yo ya los conozco como: “SantAmanzon” y “Merchor el Libre”.

Es muy lógico que la época de frío a muchos nos provoque depresión y melancolía, y esto nos lleve a comprar y a comer excesivamente a manera de consuelo, pero en mi caso parece que la Navidad dura todo el año. Tengo que entender que existen más unicornios que dinero en mi cartera. El próximo año es electoral y verdaderamente, si no entramos en conciencia de la miseria moral y económica que nos ha arrastrado los últimos años, no habrá consuelo para nosotros en ningún lado, porque ni correr para otro país es una solución, ya que el mundo en general está hecho un caos.

No tengo mucha idea de si esto es el fin del mundo (cómo decía mi abuelita), o el comienzo de una nueva era, pero ya nos tembló en diciembre, y eso no estaba en el esquema ni en el calendario Azteca. Afortunadamente en Querétaro los zangoloteos no se sienten, pero el frío y la lluvia han estado a tope. Eso me lleva a pensar que no sería mala idea comprar una colcha de tigre nueva, un suéter de renos, unas botas con peluche, unos tenis (no fosfo, me sacarían juanetes y samueletes), y unos tuppers pal´ itacate del recalentado. Ah, y una funda de Santa Claus para el WC, que al abrirla Santa se tapa los ojitos, y que acabo de ver con descuento en línea… ¡Gobiérnate, Blanchet que no eres hija de Slim!

