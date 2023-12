Cargando baterías: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

En mi condición femenina me es normal, y hasta permitido, mostrar explosiones de emocionalidad que van de cero a cien en menos de un minuto hacia el lado mas iracundo y depresivo, pasando por el llanto hasta concluir en la risa. Estoy consciente de que este comportamiento se detona cuando las cosas no están bajo mi control y se incrementa cuando el clima tiende hacia las bajas temperaturas propias de está época y que, ante la fatal combinación, no exista chocolate o par de zapatos que me consuelen y detengan al Hulk que llevo dentro.

Es por eso que siempre he dicho que, por salud mental y consideración a mi matrimonio, yo no podría vivir en Londres ni en Canadá, y que prefiero el semidesierto queretano aunque el clima de repente nos juegue algunas malas pasadas. Refiero lo anterior porque en días recientes, en los que el frío parecía no tener piedad ni progenitora, tuvimos que abandonar nuestro cálido hogar bajo la imperativa necesidad de salir a trabajar, costumbre milenaria de quienes que no pertenecemos a la realeza. Especialmente, ese día nuestra agenda laboral tuvo un parecido al servicio de Uber, ya que el recorrido iba de El Marqués, al Centro, pasando por Jurica, para terminar en Juriquilla (¡súbale hay lugares!) y de regreso.

Planeamos trasladarnos a cada lugar de manera cronometrada, porque los horarios de las citas estaban más apretados que mis pantalones en enero. Todo marchaba aparentemente bajo control y eso me mantenía en una calma aceptable. Para eso me preparé cargando al coche chamarras, bufandas, frazadas y hasta unos snacks, porque el camino sería largo y teníamos que cruzar la 5 de febrero.

Abordamos el nuevo automotor, con dos semanas de salido de la agencia, regalo que Marido me hizo de aniversario, sintiéndome yo empoderada porque es del tipo ‘batimóvil’: negro, con franjas rojas, quemacocos y que no necesita del “viene-viene”, ya que cuenta con sensor y cámaras de reversa y arranca con tan sólo oprimir un botón. Pero cuéntale tus planes a Dios para que se burle de ellos, porque al momento de darle el “start”, el coche ¡no encendió! ¡No era posible! Seguimos apretando el consabido botón repetidamente y le preguntábamos al auto: ¿qué te pasa?, como si nos fuera a responder. Aunque no era del todo ilógico, porque ahora hasta te contestan y te dan indicaciones de todo tipo.

Nuestro conocimiento básico de mecánica nos llevó a intuir que era una cuestión de falla en la batería, y como todo es eléctrico, el auto estaba pelas. ¡Pero si es nuevo!, era lo único que atinábamos a gruñir, y yo volteaba al cielo preguntándole a Dios ¿por qué a nosotros cuando tenemos más prisa? Fue entonces cuando el Creador dijo: ‘hoy no me chuto otro drama de la Blanchet’ y prontamente envió a un vecino noble y caritativo quien, al escucharnos, nos ayudó a pasar corriente desde su automotor modelo antiguo y funcional a nuestro flamante descompuesto.

Creímos que con eso había sido suficiente, pero no. El episodio se repitió dos días después en un estacionamiento público y tuvimos que pedir frías a unos buenos hombres que andaban por ahí quienes, al ver el coche se preguntaron: ¿qué no es nuevo?

Fue entonces cuando decidimos regresarlo a la agencia para su reparación bajo garantía.

Me sentí como cuando, en Navidad, Santa nos traía un juguete que requería de baterías y, como no las incluía, tus papás te decían: “pídeselas a los Reyes” y nos teníamos que aguantar hasta el seis de enero para poder jugar con él.

Estoy tan deprimida con lo sucedido, que me da coraje ver que el cochecito eléctrico de las hijas de mi vecina, un Hot Wheels de dos plazas, ¡tiene más batería que el mío! Estoy a punto de pedírselo prestado o de plano negociar con ella un plan de arrendamiento de su ‘unidad’.

No siendo suficiente tanta humillación, tuve que aguantar las burlas de nuestro buen amigo y administrador, recomendándonos cargar con una maquinita de toques de las que se usaban en las cantinas o de perdida unas pilas AAA. No hay que ser.

El Sol

Mañana, 21 de diciembre, tendremos el solsticio de invierno, arranque oficial del mismo, aunque las temperaturas características de esta estación hayan comenzado con algunas semanas de anticipación en la recta final del otoño.

Como sabemos desde nuestro paso por la escuela, (los que no acostumbrábamos irnos de pinta), la inclinación del eje de la tierra con respecto a su plano de traslación alrededor del sol llega a ser de 23.4 grados durante los solsticios, no poca cosa y, como cada año, la resultante disminución de la radiación solar y de la temperatura representan una amenaza para nuestra salud y supervivencia, que no se limita sólo al incremento de las enfermedades respiratorias. Dicho de otra manera, el invierno es la estación en la que mueren más personas, sobre todo las de edad avanzada, -fenómeno ilustrado popularmente con el dicho “diciembre, enero y febrero, el desviejadero”- sino que también aumenta la mortalidad por otras causas.

Es bien sabido que la exposición a la luz solar detona la síntesis de vitamina D en el cuerpo, necesaria para el mantenimiento de los huesos y el sistema inmune, así como la producción de endorfinas, que mejoran el estado de ánimo. Este factor es evidente en los países que tienen largos y fríos inviernos en los que la depresión es un verdadero problema de salud pública.

Y es que el sol no solamente provee luz y calor, es decir, el rango de la energía que aporta incluye prácticamente todos los niveles de radiación electromagnética, que nuestra atmósfera y el campo magnético de la Tierra filtran y absorben o desvían efectivamente en el caso de la radiación dañina. De ahí que al Astro Rey se le haya considerado en la antigüedad como el dador de vida y objeto de adoración como deidad, con la consabida adjudicación de atribuciones divinas por diversas culturas, incluidas el Zoroastrismo, el Budismo, las civilizaciones prehispánicas, la griega, la romana, la egipcia y un largo etcétera.

Este invierno protejámonos de las afecciones respiratorias evitando la exposición prolongada al frío sin el suficiente abrigo, los espacios cerrados muy concurridos e hidratándonos adecuadamente. Y parafraseando a mi suegro Julio Ricardo Blanchet, nos leeremos el próximo miércoles…si el sol nos presta vida.

