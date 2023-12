El inglés en el COBAQ: Una puerta hacia nuevas oportunidades: Cristóbal Mateo Gutiérrez

Cristóbal Mateo Gutiérrez

Soy egresado del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) y durante mi trayectoria escolar siempre consideré el inglés como una de las materias que representaba gran importancia. Aprender un idioma tan globalizado llega a ser fundamental para acceder a oportunidades que cambian la vida completamente, tanto, que incluso en nuestro estado y país, se me han presentado situaciones en las que el inglés se ve involucrado de una manera muy directa.

Quiero compartir algunas de las grandes ventajas que he experimentado desde que egresé de COBAQ; gracias a conocer y haber desarrollado el idioma inglés durante mi trayectoria escolar, a tan solo semanas de haber concluido mi bachillerato tuve varias ofertas de trabajo: como maestro de inglés, traductor, guía de turistas, e incluso empleos en los que el inglés no era de uso constante o común, pero por el simple hecho de tener una certificación internacional, se me abrían las puertas al poder constatar de manera oficial mi nivel de idioma. Dicha certificación la obtuve gracias a una beca otorgada por el COBAQ a través del Programa Institucional para el Fortalecimiento del Aprendizaje del Idioma Inglés, el cual en colaboración con Cambridge Univessity Press and Assessment, destinan becas mediante un examen de posicionamiento a los estudiantes más destacados en el idioma inglés en sexto semestre.

Me siento afortunado por esta oportunidad que; en realidad, está al alcance de quienes decidan tomarla; el dominio del idioma inglés; hoy me hace una persona más competente y capacitada, asimismo facilita los procesos para tramitar una visa e incluso una beca de estudio o trabajo en el extranjero, me atrevo a señalar que, con una certificación de esta naturaleza, las oportunidades son mayores. Por ello, hago un llamado a los jóvenes para que aprovechen lo que su escuela les brinda; estoy convencido que en COBAQ se tiene la visión adecuada para el desarrollo integral de los estudiantes con innovación y sentido humano, me siento muy agradecido con el Colegio, sus docentes, académicos y directivos; por siempre, soy orgullo COBAQ.