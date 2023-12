El Mejor del año: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Se acaba el 2023 y este espacio lo dedicamos a resaltar al mejor deportista del año en nuestro país. Sin lugar a dudas tendría que ser Sergio “Checo” Pérez, así como en su momento han sido futbolistas, golfistas, beisbolistas y otros deportes, me parece importante destacar lo que ha hecho el piloto mexicano en la fórmula 1. Checo, empezó el año con 4 podios de 5 posibles, dos de ellos en primer lugar y los otros entró segundo después del fenómeno Max Verstappen. Después tuvo complicaciones y errores pero sin perder la resiliencia y la perseverancia. Al final 8 podios totales, 5 cuartos lugares y lo demás fue parte la circunstancia pero casi siempre sumando para terminar segundo lugar en la temporada 2023 de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo mundial. Hay cientos de pilotos que sueñan primero con estar ahí y luego poder competir. Le ganó a dos ex campeones del mundo, como son Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Junto a su coequipero Max, le dio a Red Bull el campeonato de constructores, doblegaron a la escudería más cercana, la escudería austriaca obtuvo 860 puntos por 409 de Mercedes, una temporada redonda para Checo y compañía. Sin lugar a dudas el mejor deportista del 2023 es el jalisciense. Y no sólo eso, esto lo pone en la historia, como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. Ya no serán los hermanos Rodríguez, ni Josele, ni Adrián, y como dijo un ex presidente, “haiga sido como haiga sido”, hay que sentarse en el monoplaza a jugarse la vida cada fin de semana para ser lo que hoy es Sergio Pérez. La próxima semana le daremos crédito o mención honorífica a Sergio “Chaquito” Jiménez y un basquetbolista, Jaime Jáquez Jr.