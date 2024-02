Amor a la Queretana: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Al momento de estar escribiendo estas líneas no tengo idea de qué obsequiaré, hoy miércoles 14 de febrero, a mi amado marido con motivo del Día de San Valentín, acordándome que coincide con el miércoles de ceniza y que puedo correr el riesgo de que si le regalo una tarjetita y un peluche que compre a la carrera para salir del paso, me mande a la tiznada, o sea, a misa, para que me pongan mi cruz de ceniza en la frente.

No somos personas que necesitemos fechas especiales para hacernos regalos, y estoy consciente de que si voy a regalar algo a Marido, tiene que ser algo muy relacionado a sus excéntricos gustos musicales o tecnológicos, los cuales suelen ser un atentado contra la cartera.

Yo, la verdad, creo ser más fácil de complacer: si me regala un peluche junto con una tarjeta pequeña que diga Visa o Master Card con crédito ilimitado, lo tomaría como un acto de amor.

Ahora, salir a cenar en esta fecha o comprar una flores, es una locura. ¿Por qué no hacerlo en otras ocasiones? ¿Tiene que ser forzosamente hoy? Tan bonito que es estar enamorado todo el año.

Para que este 14 de febrero sea un feliz “Love is in the air”, aquí les dejo algunos consejos a los caballeros en plan de conquista, reconquista o ligue casual. Si desea que las cosas resulten bien, pague la cuenta completa al invitarla a cenar. Créanme que eso de que a la mujer le gusta pagar a medias es el mito más grande que conozco. Seleccione un restaurante donde se utilicen cubiertos. Los elotes, los de pastor, las gringas y los “jochos”, déjelos para otra ocasión. Y aunque los esquites se coman en vasito con cucharita, también evítelos por hoy. Cuando caiga, ya será otra historia.

No le pregunte “tu depa o el mío”. Gánese primero el privilegio de pasar una velada con ella. Apersónese en su casa sin tocarle el claxon para que salga y ábrale la puerta. No le mande un Uber o la lleve en camión, aunque tenga tarjeta de prepago de Qrobús con buen saldo. No confunda su nombre con el de la ex más reciente. Si no lo recuerda, dígale “querida” o “hermosa”, en lo que se acuerda.

Y por piedad, que no se le note lo urgido, para que ella no le termine haciendo “ghosting”.

Síganme para más consejos.

La Bella y la Bestia

¿Qué tiene que ver la exitosa saga cinematográfica con el Super Tazón número 58 jugado el pasado domingo? El noviazgo protagonizado por la cantautora Taylor Swift y el jugador ofensivo del ahora equipo bicampeón de Kansas City, Travis Kelce, se dice, fue el responsable de añadirle sabor y atractivo a la gran final que rompió récord de audiencia en los Estados Unidos.

Y es que algunos se preguntan cómo una bella, refinada y talentosa artista, ganadora de otro Grammy más días antes, puede mantener una relación amorosa con un practicante del deporte más violento, después del box y el rugby. Kelce se lució en la justa no sólo haciendo bien su trabajo dentro de la cancha, sino también con desplantes como reclamarle furioso y a gritos a su entrenador en jefe, Andy Reid, por no meterlo a la cancha cuando iban abajo en el marcador. Para rematar, al término del juego, durante la entrega del trofeo, Travis aulló como King Kong cosas indescifrables. Pero, finalmente, los motivos que los mantienen juntos no son objeto de la aprobación de terceros y vivieron una semana de éxito a tope, en la cima del mundo. ¿Quién como ellos?

¿Quién manda aquí?

En temas menos amorosos, la época electoral es una gran oportunidad para saber de qué están hechos quienes se disputan el poder para cada período establecido por la ley, aunque en todo proceso, como es posible atestiguar ahora más que nunca, intervienen grupos e intereses que, en teoría y de acuerdo a la ley, no deberían hacerlo ni siquiera de manera indirecta: los poderes fácticos.

Estos poderes pueden surgir de diversas fuentes, como el poder económico, el político, el mediático y hasta el religioso, sin dejar fuera al que más peso está alcanzando día a día en el mundo: el crimen organizado. Estos grupos suelen tener una gran capacidad de financiamiento y de movilización, lo que les permite ejercer una influencia significativa en los procesos políticos.

En México la violencia electoral se desató tan pronto arrancó el proceso y ni los más enraizados en las posiciones del poder se salvan de ella, como ocurrió la semana pasada en Zacatecas. Todo indica que será una refriega de ínfimo nivel moral y ético. Identifiquemos a aquellos que representan a las causas comunes y positivas, apoyándoles para que nos representen. El electorado sí es una fuerza legal y legítima que debe ser la única que decida en el proceso democrático. Que así sea.

