De multitudes a multitudes: Los Blanchet

Caldo de Cultivo /Los Blanchet

Tradicionalmente los partidos en el poder se las han arreglado para dominar el arte del arrastre de masas a sus eventos políticos. El PRI lo puso en práctica diligentemente durante décadas, aderezando el pastel con encuestas a modo para aparentar un apoyo arrollador a su causa. Y aunque a estas alturas ya nadie se la traga, la práctica del sobado truco continúa realizándose sin el menor pudor y sin salirse del añejo guión, ahora aumentado y recargado con la descalificación lapidaria hacia cualquier manifestación de los opositores, peor si estas son exitosas y relevantes.

Pero una cosa es el mitin partidista multitudinario a base de acarreos a punta de amenazas y/o tortas con frutsi, y otra muy diferente la espontánea, la voluntaria, la que resulta de una convocatoria ciudadana llamando a la defensa institucional y la democracia, amenazadas abierta y frontalmente desde Palacio Nacional, de esas que irritan a quien desde ahí detenta el poder temporalmente y que quisiera perpetuarse en él de una manera u otra.

La del domingo 18, en su masiva dimensión, no fue la primera en su tipo de los últimos tiempos y probablemente no sea la última en este proceso electoral. La mecha ya se encendió desde las efectuadas en años anteriores y refrendadas por la contundencia de esta última, por lo que veremos ‘más bax’ a lo largo de este año.

Mientras tanto en Querétaro….

Nuestro estado no queda ajeno al jelengue electoral, y los acomodos y reacomodos naturales y forzados al interior de los partidos -donde las patadas voladoras y debajo de la mesa son más fuertes-, y al interior de las alianzas, son la nota de cada día, en un caldo en el que encontramos de todo: candidatos fuertes con amplias posibilidades, otros con algunas y pocos más sin la más mínima, como siempre. Pero no le aunque, todos están invitados a la fiesta.

Mientras tanto, el avance en el progreso que distingue a este estado no se detiene. El gobernador Mauricio Kuri continúa trabajando en la atracción de inversiones productivas para Querétaro y enfocándose en la resolución de largo plazo a problemas como el abastecimiento de agua y el transporte. Por su lado, en la capital, Luis Nava continúa mejorando la seguridad pública con nuevos recursos tecnológicos como las bodycams e impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías para la vida y la atención médica. En el progreso no debe haber freno o marcha atrás ni acalambrarse por la agitación de las aguas en tiempos electorales. Querétaro es más que eso.

Torneo de Golf

El Club Rotario Jurica invita a su Torneo de Golf “Hole in One for a Cause” a celebrarse el martes 27 de febrero en el Club de Golf El Campanario. El evento será a beneficio de la Alfabetización Digital para las Infancias Indígenas de Amealco de Bonfil y para continuar apoyando el programa de alfabetización de adultos mayores Yo Puedo.

Entre los premios principales figuran un millón de pesos y dos automóviles, entre otros. Si usted es diestro en este deporte y no le molestaría llevarse a casa uno de estos premios, contribuya a esta causa e inscríbase en rotariosjurica.org/eventos.

