Por fin… ahora soy feliz: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Son tan pocas las ocasiones, con esta administración, que nos han dado triunfos, que la verdad los festejamos cómo si hubiéramos ganado un trofeo, pudiera parecer que exageramos, pero no es así, nos llena de gusto que nuestros plumíferos ganen un partido, sobre todo porque cada día que pasa constatamos la ineptitud de quien lleva sus destinos, no sabemos a ciencia cierta que es lo que se planea, pero las tribunas del Corregidora cada día lucen más vacías y tristemente las entradas nos las están haciendo los visitantes.

Los aficionados al equipo no hemos podido descifrar qué pasa por la cabeza de esta gente, para muchos, la experiencia de ir al estadio les resulta un trago amargo, el equipo hace lo que puede con lo que tiene, que a manera de ser honestos es muy poco, los supuestos refuerzos casi no juegan y el cuadro prácticamente se mantiene igual que el torneo pasado a excepción de Batista (9) por Zúñiga, quien poco ha hecho en Tijuana, donde no ha marcado gol.

Bien, hoy nos queda seguir disfrutando las mieles del triunfo, que esperemos, por la noche, se derramen, ganando el “clásico de la 57” contra el acérrimo rival, el San Luis, que nos visitará en nuestra desangelada casa. En otros tiempos, la efervescencia se sentiría en la ciudad, hoy no causa gran emoción, más tarde veremos qué dice la tribuna.

Cada día, nos seguimos preguntando hasta cuándo, cuánto tiempo más tendremos que aguantar estas humillaciones. Y si de “clásicos” se trata… “Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos?”