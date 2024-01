Alineación celestial: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Esta semana comenzó con la noticia de que el gran Franz Beckenbauer falleció. El exjugador alemán era una de las más grandes glorias del futbol mundial. Su currículo era impresionante y se puede resumir diciendo que solo hay 3 personas que han ganado la Copa del Mundo como jugador y entrenador. El Kaizer es uno de esos 3.

Reflexionando sobre la partida del astro Alemán, me di cuenta que las primeras grandes glorias del mundo futbolístico ya no están entre nosotros. Y entre ellos ¿Cuál será el 11 ideal de figuras futbolísticas fallecidas? Sin duda la portería está cubierta por el ruso Lev Yashin. Solo que, porque la alineación la hago yo y en esta columna se hace lo que mis chicharrones truenan, la mítica “Araña Negra” solo jugaría el primer tiempo. El segundo tiempo el cancerbero sería “el cinco copas” Antonio Carbajal. (en cualquier lugar siempre hay un mexicano, y aquí no podía ser la excepción).

La línea defensiva estaría encabezada por Franz Beckenbauer, el británico Bobby Moore y el brasileño Carlos Alberto. (Es una alineación de antaño, como los jugadores. Así que solo voy con 3 defensas).

El medio campo estará compuesto por Didí, Maradona, Sócrates y Obdulio Varela. Atacando estarán Cruyff, Di Stefano y por supuesto Pelé.

No es que den ganas de morirse, pero ¿A poco no se te antojó verlos jugar?