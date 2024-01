La libertad de los López Beltrán: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

La política es una profesión muy cara, se invierte mucho dinero, capacidad de negociación y una dosis dependiendo de cada quien, de humillación, porque siempre hay alguien más poderoso a quién preguntarle y muchas veces pedirle su permiso, la mayoría este será negado, no siempre por una razón lógica sino por capricho; la puerta por la que se entra al poder está, casi siempre, al ras del suelo. Pero, si uno es lo suficientemente perseverante, paciente, intrépido, temerario e incluso insolente, quizá pueda obtener el poder y al hacerlo, puede optar por ser implacable y no respetar nada.

El propio presidente Obrador, quién hoy está en el pináculo de su poder, asegura que “…Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, una de ellas es la riqueza, más cuando es mal habida, porque el nuevo rico es fantoche… siempre sus alhajas y sus carros último modelo…”

Es muy cierto lo que dice el presidente, hay varios ejemplos de personas relacionadas a su gobierno, como José Luis García Parra, quien era coordinador de asesores del exsenador y hoy candidato aspirante a gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien logró, de alguna forma, con un sueldo supuestamente austero en el senado comprarse un auto Audi R8, una versión exclusiva que tenía un costo de 4.5 millones de pesos. Para poder comprar ese auto el señor García Parra necesitaba ganar 500 mil pesos al mes, ¿es posible? Quizá sí, su jefe, según denunció el senador German Martínez ganaba el doble, ¿Por qué él, no ganaría lo suficiente para darse ese gusto?

Otros casos, también en el senado, es el secretario técnico de la comisión de Puntos Constitucionales, a cargo de otro senador de morena, hoy presidente de la JUCOPO quien presumía dentro de su oficina a un perrito por el que invirtió más de medio millón de pesos, su oficina siempre llena de tapetes absorbentes para desechos de perro, comprados en el Costco o la directora de servicios administrativos “La Barbie del Senado” ¿Le parecerá esto, fantoche o al menos ridículo a Don Andrés Manuel?

Y qué decir de los hijos del presidente, los cuatro disfrutando lo que el presidente recomienda que no se haga. José Ramón el más grande presumiendo lujos que ni imaginaba hace 6 años, casado con una hermosa mujer de ascendencia brasileña, cuando la conoció trabajaba como cabildera de compañías petroleras entre ellas British Petroleum (BP) que ha hecho buenos negocios con el gobierno actual, así como Baker Hugues empresa que supuestamente le regaló una casa.

Andrés Manuel y Gonzalo, según investigaciones periodísticas, impulsores de una red de corrupción que hacen realidad contratos de varios miles de millones de pesos para sus amigos en muchos rubros, como compra de medicinas, equipo y materiales para las grandes obras como los aeropuertos construidos en este sexenio, balastro para el Tren Maya, embellecimiento de parques en el país, entre ellos el ex aeropuerto de Texcoco y hasta contratos para “regalar” chocolates Rocío. ¿Cuánto de estos millones le tocará a cada uno de los hijos del presidente?

Y Jesús Ernesto, quien no estudia en una escuela gubernamental dependiente de la SEP, sino en un colegio especializado en Inglaterra. Tiene mucha razón el presidente “… Por eso es muy importante la honestidad, cuando se es honesto se tiene libertad… un buen consejo: cuidado con la ambición al dinero, cuidado con la búsqueda de lo material, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, cuidado con eso… el otro día me platicaban de alguien así, chamacos y pues eso, ¡no! porque no es uno libre…” Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. ¿Qué tan libres serán los López Beltrán?