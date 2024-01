Incongruencias del COS: Raúl D. Lorea

Quisiera hacer unas precisiones antes de iniciar con el tema de hoy. Cuando se habla de urbanismo, el referirse a un CUS no es un Cambio de Uso de Suelo, sino el Coeficiente de Utilización del Suelo. Dicho lo anterior; el COS es el Coeficiente de Ocupación del Suelo y el CAS es el Coeficiente de Absorción del Suelo.

Lo anterior, con la finalidad de que nos expresemos correctamente y logremos hacer llegar el mensaje a quien lo recibirá, pues muchas personas creen que al criticar los CUS de los municipios, están resaltando malas prácticas al hacer Cambios de Uso de Suelo.

Por otra parte, me he encontrado un par de incongruencias que bien valdría la pena someter a análisis y aclarar por qué se consideraron de esa manera al crear los reglamentos y normativas.

La primera: al diseñar un pergolado sin techar, el Municipio considera dicha superficie como parte del COS de un proyecto, lo cual me parece fuera de lugar, pues se trata de un elemento de ornato que no cumple las características de un área techada, ni siquiera con algo provisional.

La segunda: muy estrictos con el COS en la superficie, pero en los sótanos no tiene validez; me he encontrado con edificios que lo respetan a nivel de suelo y en pisos superiores, pero que el sótano cubre el 100 por ciento del predio que ocupa el proyecto.

Arquitectos, ingenieros, regidores…

¿Qué opinan o qué creen que estarían pensando quienes autorizaron las cosas así?