Hablemos de “Puentes Anti-Peatonales”: Consejo Ciudadano de Urbanismo

Karem Montes de Oca

Es un tema tan amplio, escabroso y doloroso, que necesitamos que todo mundo se entere que estos puentes no tienen nada de ‘PEATONALES’ pues son totalmente PRO coche. Se construyen para que el coche no detenga su marcha y para no causar incomodidad en presionar un pedal. Su solución es que un peatón camine 300 metros con pendiente, en vez de caminar 60 m a nivel de calle, semaforizado y seguro, amable con los peatones: niños, las personas que los cuidan, adultos mayores y personas con discapacidad.

Y tú, ¿alguna vez has escuchado una historia de terror de un puente anti-peatonal? Yo sí, una señora se cayo y se rompió el brazo en el de Plaza Boulevares. En otra ocasión, un señor me dijo que “me violaría” en el puente de la Central Camionera, razón por la cual no uso los puentes cuando oscurece.

La ciudad tiene varias de estos puentes por todas partes – y desafortunadamente, en pleno año 2024, cuando otras ciudades están tirando estos puentes – Querétaro construye dos en nuevas obras como el Paseo 5 de Febrero.

Últimamente, usuarios de redes han dicho que estos puentes son para las personas con discapacidad, o para que los peatones no mueran atropellados. Pero, ¿alguna vez alguno de ellos ha tenido que caminar/sufrir uno de ellos? Si lo hubieran hecho en estas condiciones seguramente las respuestas serían muy diferentes. A veces, solo se siente empatía por aquellas causas que te atraviesan. Y es muy complicado entender los puentes desde el viejo paradigma del privilegio del auto.

MT