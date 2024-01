No es lo mismo: Enrique Álvarez

NO ES LO MISMO

Hace unos días, en mi chat de amigos futboleros, aprovechando los días de descanso por el fin de año, nos pusimos a perder el tiempo mostrando nuestra gran cultura y educación, mencionando chistes de doble sentido con la frase “no es lo mismo”.

Y aunque no me pondré a transcribir esos chistes en esta sacrosanta columna (que seguro tendrían mucho éxito), si quise elegir ese concepto de comparación para iniciar el año con los temas deportivos.

No es lo mismo un proyecto deportivo a largo plazo que un proyecto con incertidumbre de venta. Por ello auguro crecimiento y éxito a Libertadores de Querétaro. El equipo de basquetbol contrató un gran coach, un excelente cuerpo técnico y armó una plantilla de jugadores que los llevó hasta la final. No logró el título, pero prometen regresar a lograr el objetivo. Adicional, tienen un auditorio en excelentes condiciones que invita a seguir asistiendo. En cambio Gallos Blancos sigue sin hablar de sus objetivos y de su futuro. Los aficionados al futbol somos fieles. Y podemos aportar más a este equipo. Si nos dicen que se trabajará con bajo presupuesto eso no asusta a la afición. Lo que asusta es que solo se sepan rumores y que no hablen.

No es lo mismo un estadio propio que uno prestado. Y por esto es que el proyecto de Conspiradores invita a soñar con un gran equipo. Nadie en su sano juicio invierte en un estadio nuevo para tener una institución sin futuro.

En México pinta diferente el futbol sobre el béisbol y basquetbol. Pero hoy, en Querétaro, es el futbol el que menos ilusiona.